Китай запускає апарат на темний бік Місяця

Це перша в історії людства місія на частину природного супутника нашої планети, яку не видно з Землі.

Сьогодні Китай запустить перший космічний апарат, який вирушить на темну сторону Місяця. Це буде історичний крок у дослідженні природного супутника нашої планети.

Як пише The Guardian, місія китайської космічної агенції отримала назву Чан’е-4. Її мета доставити роботизований посадковий модуль і місяцехід на великий і недосліджений басейн Південний полюс-Ейткен. Сьогодні космічний апарат стартує з центру запуску супутників у місті Січан. Байсейн має діаметр близько 2400 кілометрів і близько 12 кілометрів вглиб.

Читайте такожУ США симуляцію життя на Марсі переформатували під колонію на Місяці

«Місія на темну сторону Місяця стане найбільшим технологічним здобутком Китаю. Китайська місячна програма надзвичайно амбітна», - пояснила вчений Манчестерського університету Кетрін Джой.

«Вона прямує в місце, яке має особливе значення для вивчення Місяця. Цей ударний кратер пробив велику діру в місячні корі і, вірогідно, в мантії. Потенційно тут можна отримати доступ до порід, які б ми ніколи не знайшли на поверхні Місяця», - каже експерт.