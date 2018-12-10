Апарат Voyager 2 вилетів за межі Сонячної системи

На це космічному зонду знадобилося майже півстоліття.

Автоматичний космічний зонд Voyager 2 покинув нашу Сонячну систему. Запущений в 1977 році став другим в історії рукотворним об’єктом, який зміг пролетіти майже через всю систему, до якої входить планета Земля.

Про це пише The Independent, додаючи, що апарат слідом за своїм попередником Voyager 1 вилетів у міжзоряний простір. Це підтвердив представник NASA Ед Стоун на зустрічі Американського геофізичного союзу.

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Видання зауважує, що Voyager 2 став одним з перших інструментів, який зробив спостереження у віддалених точках космосу, де люди ніколи не бували, і відправив їх через 11 мільярдів миль вченим NASA. Попри те, що апарат покинув межі Сонячної системи, оператори місії досі можуть зв’язатися з ним. Однак, для отримання інформації, яка рухається в напрямку Землі зі швидкістю світла, потрібно чекати 16,5 годин.

NASA дійшли висновку, що Voyager 2 більше не в нашій Сонячній системі, коли бортовий пристрій PLS перестав фіксувати потік плазми від Сонця. Цей потік створює «бульбашку», відому як геліосфера, яка огортає всі планети і визначає межу системи.

«Робота в програмі Voyager 2 змушує мене почуватися мандрівником, тому що все, що ми бачили, було абсолютно новим», - сказав дослідник плазмового потоку і вчений з Массачусетського технологічного інституту в Кембриджі Джон Річардсон.

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«Навіть попри те, що Voyager 1 перетнув геліопаузу в 2012, обидва апарати програми зробили це в різних місцях і в різний час. Тому ми все одно спостерігаємо речі, які ніхто раніше не бачив», - додав він.

Видання додає, що Voyager 2 також надсилає вченим інші дані, які будуть корисними при вивченні міжзоряного простору.