Колишній очільник Opera представив новий браузер
Колишній генеральний директор і співзасновник Opera Software Джон фон Тетцчнер представив свій браузер під назвою Vivaldi.
Про це повідомляє техноблог The Next Web, передає Lenta.ru. Vivaldi побудований на основі google chrome від Google. Відмінними функціями нового браузера стала просунута робота з вкладками, успадкована ще з Opera. Так, декілька вкладок з сайтами по одній темі можуть бути згруповані в одну для зручності, пересувати вкладки можна в будь-який простір браузера. Інша помітна опція - можливість робити нотатки і скріншоти, не виходячи з програми.
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Дизайн браузера мінімалістичний. Примітною особливістю є функція зміни інтерфейсу під основний колір відкритого сайту.
Як зазначає The Next Web, новий продукт, скоріше, націлений на більш досвідчених користувачів. "Ми відчуваємо, що люди мають потребу в більш просунутому браузері, і люди хочуть отримати щось більше від цього продукту", - сказали в компанії.
Попередня версія браузера вже доступна для користувачів Windows, Mac і Linux. Так звана Technical Preview являє собою не кінцевий продукт, а призначена для публічного тестування. У найближчі місяці компанія планує додати підтримку електронної пошти і можливість встановлювати розширення.