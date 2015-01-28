Колишній очільник Opera представив новий браузер

Про це повідомляє техноблог The Next Web, передає Lenta.ru. Vivaldi побудований на основі google chrome від Google. Відмінними функціями нового браузера стала просунута робота з вкладками, успадкована ще з Opera. Так, декілька вкладок з сайтами по одній темі можуть бути згруповані в одну для зручності, пересувати вкладки можна в будь-який простір браузера. Інша помітна опція - можливість робити нотатки і скріншоти, не виходячи з програми.

Читайте такожКількість українських користувачів браузера Opera для Android збільшилася на 66%

Дизайн браузера мінімалістичний. Примітною особливістю є функція зміни інтерфейсу під основний колір відкритого сайту.

Як зазначає The Next Web, новий продукт, скоріше, націлений на більш досвідчених користувачів. "Ми відчуваємо, що люди мають потребу в більш просунутому браузері, і люди хочуть отримати щось більше від цього продукту", - сказали в компанії.

Попередня версія браузера вже доступна для користувачів Windows, Mac і Linux. Так звана Technical Preview являє собою не кінцевий продукт, а призначена для публічного тестування. У найближчі місяці компанія планує додати підтримку електронної пошти і можливість встановлювати розширення.