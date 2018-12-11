Вчені виявили величезну екосистему в надрах Землі

Наша планета виявилася більш «живою» під землею, ніж вважалося.

Вчені виявили велетенську і багату екосистему просто під людськими ногами, яка вдвічі більша, ніж всі світові океани разом взяті.

Попри високу температуру, відсутність світла, дуже обмежене харчування і великий тиск, підземна біосфера налічує 15-23 мільярди тонн мікроорганізмів. Це в сотні разів більше, ніж сукупна вага людей на планеті, пише The Guardian.

Читайте такожВчені знайшли бактерію, яка поглинає вуглекислий газ

Дослідники програми Deep Carbon Observatory кажуть, що різноманітність підземних видів можна порівняти хіба що узбережжям Амазонки чи Галапагоських островів. Але на відміну від цих прославлених регіонів, підземні сфери досі недоторканні. Тому що людство до цього часу не дослідило більшу частину підземних шарів планети.

«Це все одно, що знайти абсолютно новий резервуар життя на Землі. Ми відкриваємо нові види життя постійно. Під землею значно більше видів, ніж на поверхні», - сказала професор Університету Теннесі Карен Ллойд.