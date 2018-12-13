"Кривавий" Місяць зависне над Землею в кінці січня 2019

Місяць почне входити в тінь Землі відразу після 2:30 ранку за Гринвічем.

21 січня 2019 року відбудеться рідкісне астрономічне подія - супермісяць, тобто повне місячне затемнення, збігається з моментом найбільшого зближення Місяця і Землі.

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Через це над Землею нависне "кривава" Луна незвично великого розміру, повідомляє IFL Science.

Найкраще затемнення буде видно з більшої частини Північної Америки, Південної Америки та деяких частин західної і північної Європи, у той час як інша частина Європи і Африка побачать лише кінець події, повідомляє focus.

Місяць почне входити в тінь Землі відразу після 2:30 ранку за Гринвічем. Максимальна затемнення очікується близько 5:15. Загалом, затемнення триватиме понад п'яти годин і закінчиться о 7:48.

Повне місячне затемнення відбувається, коли Земля, Сонце і Місяць шикуються в одну лінію. Земля встає між Сонцем і Місяцем. Місяць потрапляє в тінь нашої планети.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 28 липня земляни мали можливість побачити найтриваліше місячне затемнення цього століття.