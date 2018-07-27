Над Землею зійшов "кривавий місяць": як світ спостерігав найдовше в ХХІ столітті місячне затемнення (фото, відео)

Місяць буде не просто повним, але також і «кривавим» через ефект від сонячного світла.

У ніч проти 28 липня почалося найтриваліше місячне затемнення 21-го сторіччя.

Воно відзначилося і фазою «Кривавою Місяця». За цей час супутник Землі змінив свій колір до яскраво червоного. Криваво-червоного кольору Місяць набув через особливості атмосфери. Та найбільш прозора саме для червоних та помаранчевих променів спектра - вони й нададуть барв місячній поверхні.

Загалом затемнення тривало 1 годину 43 хвилини.

У ніч проти 28 липня затемнення могли побачити у Східній Африці, на Близькому Сході, в Індії та на заході Китаю. Звідти відкривався найкращий вигляд. Проте спостерігати за космічним явищем можна було також з решти Африки, з Європи, в інших частинах Азії, з Австралії та східних Південної Америки.

Для того, аби спостерігати за затемненням, не обов’язково мати додаткове обладнання, потрібно лише, щоб небо було малохмарним. Місяць буде не просто повним, але також і «кривавим» через ефект від сонячного світла. Також можна буде побачити Марс, який наблизиться до Землі. Щоправда, він буде на вигляд не більшим, ніж яскрава зоря, зазначають науковці. Тому для того, аби краще його роздивитися, необхідний телескоп. Наступні менш тривалі місячні затемнення, за даними НАСА США, можна очікувати 21 січня та 16 липня 2019 року, 10 січня, 5 червня і 5 липня 2020 року та 30 листопада 2020 року.