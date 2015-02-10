Microsoft завершить розробку Windows 10 в червні

Про це повідомляє техноблог Neowin з посиланням на власні джерела, пише Лента.ру.

Дату виходу фінальної версії Windows 10 у компанії поки що не називають, проте заявляють, що вона буде запущена цього року. Однак Microsoft в січні випустила другу попередню версію системи для користувачів, які беруть участь у програмі тестування, а в лютому планує випустити тестову версію для мобільних пристроїв.

За даними Neowin, компанія має намір завершити розробку Windows 10 в червні і надати її виробникам пристроїв. Цей крок буде логічним для компанії, оскільки таким чином виробники зможуть встигнути випустити пристрої на базі Windows 10 перед новим навчальним роком.

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В Microsoft відмовилися прокоментувати плановані дати виходу платформи. Однак очікується, що компанія розповість більше про свої плани на Windows 10 на конференції Build у квітні цього року.