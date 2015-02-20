Британські вчені створили шоколад, що уповільнює старіння шкіри

Дослідники з Кембриджського університету створили фірму з виробництва шоколаду, який покликаний сповільнити утворення зморшок і обвислої шкіри - за рахунок збільшення концентрації антиоксидантів в організмі та інтенсифікації кровообігу. Про новинку повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Telegraph.

Компанія Lycotec стверджує, що в плитці шоколаду Esthechoc вагою сім з половиною грамів міститься стільки ж антиоксиданту астаксантина, скільки в філе лосося, і не менше поліфенолів какао (які борються з вільними радикалами), ніж у ста грамах темного шоколаду. Після щоденного споживання протягом місяця шокодаду, що уповільнює старіння, у добровольців посилився приплив крові до шкіри.

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«Ми використовували ті ж антиоксиданти, які зберігають золотий колір у акваріумних рибок і у рожевих фламінго. По завершенні клінічних випробувань біомаркери шкіри у добровольців (50-60 років) показали рівень двадцяти-тридцятирічних. Отож ми поліпшили фізіологію шкіри», - розповів засновник Lycotec Іван Петяєв, який раніше працював у Кембриджі.

Esthechoc навряд чи надійде в широкий продаж. Ціна продукту також поки не анонсується (до офіційної презентації шоколаду на конференції Global Food Innovation Summit, яка пройде в Лондоні в березні).

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Багато вчених поставилися до проекту вкрай скептично. Для перевірки амбітних заяв Lycotec необхідні більш серйозні клінічні випробування, заявив професор Навід Саттар (Naveed Sattar) з Університету Глазго. «Деякі компоненти шоколаду можуть сприяти окремим процесам, пов'язаним зі старінням. Однак поїдання шоколаду приносить чимало калорій, а з ними й ожиріння. Отож сумарний ефект далеко не очевидний», - підкреслює Саттар. Крім того, за деякими даними, астаксантин краще працює при нанесенні на обличчя, ніж при вживанні з їжею.