Apple показала, як на iРad можна знімати фільми

Зауважимо, що іРad є основним інструментом для незалежних режисерів, передає ТСН.

На відео можна дізнатися, як студенти в Лос-Анджелесі середньої школи для мистецтва використовували iРad для створення фільмів за лічені дні.

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