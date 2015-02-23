Apple показала, як на iРad можна знімати фільми
01:32, 23 лютого 2015Наука та IT
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В Мережі у ніч 87-ої церемонії вручення статуеток "Оскар" з'явився ролик про те, що на іРad можна знімати фільми.
іРad є основним інструментом для незалежних режисерів / скріншот
Зауважимо, що іРad є основним інструментом для незалежних режисерів, передає ТСН.
На відео можна дізнатися, як студенти в Лос-Анджелесі середньої школи для мистецтва використовували iРad для створення фільмів за лічені дні.
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