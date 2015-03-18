Грудне вигодовування підвищує рівень IQ дитини - вчені

Результати нового дослідження представлені в журналі Lancet Global Health, повідомляє Лента.ру з посиланням на The Guardian.

Починаючи з 1982 року дослідники працювали з шістьма тисячами новонароджених дітей з міста Пелотас. У 2012 році вони розіслали всім їм запрошення на інтерв'ю, яке прийняли 3500 чоловік. З'ясувалося, що всі, кого годували грудьми, показали кращі результати IQ-тесту, довше вчилися і можуть похвалитися більш високим доходом. Більш того, якщо мами годували їх до однорічного віку, то рівень щомісячного доходу був в середньому на 140 доларів вищий за середній (а рівень IQ - вищий на чотири пункти).

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Вчені виключили вплив доходу сім'ї, генів, куріння матері під час вагітності, типу пологів та інших факторів на підсумкові результати. Об'єктивності дослідження додає і те, що в Бразилії грудьми годують не тільки багаті та освічені жінки: ця практика поширена у всіх класах суспільства - і учасники дослідження народилися не тільки в заможних сім'ях. Втім, учені не виключають, що матері, ті, що годували своїх дітей грудьми, і надалі приділяють більше уваги їх вихованню та освіті.

«Вже давно відомо, що діти, яких годували грудьми, менше хворіють бронхітом і отитом, менше страждають від ожиріння. Ризик ранньої смерті у них також нижчий. Тим більше цікаво було отримати дані, що свідчать про користь грудного годування для дорослого життя людини», - зазначив у коментарі до статті голова Королівського коледжу педіатрії Колін Мічі (Colin Michie).