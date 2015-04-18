Біля узбережжя США знайшли радіоактивний авіаносець Другої світової

00:53, 18 квітня 2015
Наука та IT
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У водах біля каліфорнійського узбережжя на глибині 800 метрів вчені знайшли затоплений після ядерних випробувань 1946 року авіаносець «Індепенденс».

National Ocean Service

Заражений радіацією корабель, який залишився практично неушкодженим, виявила експедиція Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, пише Лента.ру

Авіаносець знайшов і дослідив автономний підводний апарат «Луна Рейнджер», сконструйований фірмою «Боїнг». Апарат був оснащений сонаром Echoscope, який видає тривимірні зображення. Вчені, які стежили за камерою апарату з борту свого судна побачили, що авіаносець стоїть на рівному кілі, а його польотна палуба залишилася практично неушкодженою.

"Після 64 років, проведених на морському дні, "Індепенденс" виглядає так, немов готовий запускати в повітря літаки. Цей корабель пройшов довгу війну на Тихому океані, а потім пережив два атомних вибухи. Його стан нагадує нам про промислову потужність "великого покоління", - заявив керівник експедиції Джеймс Дельгадо (James Delgado).

Легкий авіаносець «Індепенденс» (CVL-22 Independence) є головним кораблем цього типу, створеного спеціально для покриття дефіциту авіаносців у складі ВМС США в роки Другої світової війни. Такі кораблі будувалися на базі легких крейсерів типу «Клівленд», на корпусах яких замість стандартних надбудов і озброєння устатковувався ангар, польотна палуба й надбудова «острів».

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«Індепенденс» брав участь у тихоокеанській кампанії з листопада 1943 по серпень 1945 року. У 1946-му його визначили в групу кораблів-мішеней для випробування атомної бомби на атолі Бікіні. Він перебував далеко від епіцентру першого вибуху, не потонув, і тому брав участь у другому - і знову уникнув потоплення. «Індепенденс» був відбуксований в Сан-Франциско, де чотири роки йшли безрезультатні експерименти із знезараження. 29 січня 1951 року радіоактивний корабель затопили в океані біля Фараллонских островів, далеко від великих портів.

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