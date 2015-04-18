Біля узбережжя США знайшли радіоактивний авіаносець Другої світової

Заражений радіацією корабель, який залишився практично неушкодженим, виявила експедиція Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, пише Лента.ру

Авіаносець знайшов і дослідив автономний підводний апарат «Луна Рейнджер», сконструйований фірмою «Боїнг». Апарат був оснащений сонаром Echoscope, який видає тривимірні зображення. Вчені, які стежили за камерою апарату з борту свого судна побачили, що авіаносець стоїть на рівному кілі, а його польотна палуба залишилася практично неушкодженою.

"Після 64 років, проведених на морському дні, "Індепенденс" виглядає так, немов готовий запускати в повітря літаки. Цей корабель пройшов довгу війну на Тихому океані, а потім пережив два атомних вибухи. Його стан нагадує нам про промислову потужність "великого покоління", - заявив керівник експедиції Джеймс Дельгадо (James Delgado).

Легкий авіаносець «Індепенденс» (CVL-22 Independence) є головним кораблем цього типу, створеного спеціально для покриття дефіциту авіаносців у складі ВМС США в роки Другої світової війни. Такі кораблі будувалися на базі легких крейсерів типу «Клівленд», на корпусах яких замість стандартних надбудов і озброєння устатковувався ангар, польотна палуба й надбудова «острів».

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«Індепенденс» брав участь у тихоокеанській кампанії з листопада 1943 по серпень 1945 року. У 1946-му його визначили в групу кораблів-мішеней для випробування атомної бомби на атолі Бікіні. Він перебував далеко від епіцентру першого вибуху, не потонув, і тому брав участь у другому - і знову уникнув потоплення. «Індепенденс» був відбуксований в Сан-Франциско, де чотири роки йшли безрезультатні експерименти із знезараження. 29 січня 1951 року радіоактивний корабель затопили в океані біля Фараллонских островів, далеко від великих портів.