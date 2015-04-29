Роскосмос "вилучив" Прапор Перемоги із космічного корабля, який втратив управління

Про це повідомляє Ехо Москви з посиланням на джерела в космічній галузі.

У ЦУПе не втрачають надії на стиковку апарату, який вийшов з-під контролю, з Міжнародною космічною станцією. Втім, багато експертів вважають, що врятувати місію прогресу вже неможливо.

Роскосмос також несподівано спростував свою ж інформацію про те, що на борту «Прогресу» знаходиться копія Прапора Перемоги.

Читайте такожРосійське космічне агентство не може затопити "Прапор Перемоги": є загроза безпекиВ Роскосмосі поспішають відхреститися від історії про те, що Прапор Перемоги може згоріти у верхніх шарах атмосфери або впасти в океан у розпал підготовки до відзначення 70-річчя закінчення Великої Вітчизняної війни. Як сказано в повідомленні прес-служби федерального агентства, червоний прапор доставив на МКС екіпаж пілотованого корабля «Союз» ще 27 березня. Втім, тоді про символ Перемоги на борту апарата ні Роскосмос, ні російські інформагентства не повідомляли.

Лише 8 квітня відбулася урочиста церемонія передачі представникам космічного відомства копії штурмового прапора, який в травні 1945 майорів над Рейхстагом. 14 квітня в Роскосмосі підтвердили, що Прапор Перемоги відправлять на орбіту разом з цукерками і георгіївськими стрічками. Зображення георгіївської стрічки нанесли на корпус ракети-носія, успішний запуск якої міг би стати знаковою подією в період підготовки урочистостей з нагоди Перемоги.

Всього на борту «Прогресу» 2,5 тонни вантажів.