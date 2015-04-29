Через втрату "Прогресу" Росія може зупинити запуски "Союзів", що доставляють людей до МКС

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на інформоване джерело в ракетно-космічній галузі.

"Швидше за все, намічений на середину травня запуск "Союзу-2.1 а" з Плесецька буде перенесено", - сказав співрозмовник агентства.

Як раніше повідомлялося, до проблем з виведенням "Прогресу М-27М" на нерозрахункову орбіту могла призвести несинхронізована робота двигуна третього ступеня ракети-носія "Союз-2.1 а".

Читайте такожРосія визнає вантажівку "Прогрес" з прапором Перемоги космічним сміттям, вона згорить в атмосфері"Або двигуни третього щабля відпрацювали довше ніж треба, або потужність їхньої роботи з якихось причин була вищою за розрахункову", — прокоментувало джерело циклограму виведення "Прогресу" на орбіту.

Також проблеми можуть виникнути і з запуском кораблів "Союз", які на даний момент є єдиними, здатними доставляти людей на орбіту.

"Частина елементів "Прогресу" така само, як у пілотованого "Союзу". Зокрема, система зближення і стикування з МКС "Курс" у цих кораблів одна і та само. Не виключено, що старт "Союзу" з новим екіпажем МКС можуть перенести ", - сказало ТАСС джерело на космодромі Байконур.

Як повідомлялося раніше, до моменту втрати керування кораблем на його борту перебував прапор Перемоги і вантаж георгієвських стрічок. Потім Роскосмос повідомив, що прапора на кораблі більше немає.