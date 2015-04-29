Космічний корабель "Прогрес" почав падіння

Про це повідомило РІА Новини джерело в космічній галузі. "Оскільки запустити двигуни і виконати коригуючий маневр не вдається, космічна вантажівка поступово втрачає орбіту. Швидкість зниження буде варіюватися в залежності від стану атмосфери і сонячного вітру, але в цілому корабель тільки за цю добу втратив десятки метрів висоти. Точно розрахувати дату і район падіння незгорілих в щільних шарах атмосфери фрагментів "Прогресу" буде можливо лише за кілька годин до того, як це відбудеться", - сказав співрозмовник агентства.

Читайте такожЧерез втрату "Прогресу" Росія може зупинити запуски "Союзів", що доставляють людей до МКС

Нові спроби взяти на управління "Прогрес М27-М" фахівці ЦУПа поки робити не будуть, повідомило раніше джерело, що бере відучора участь у заходах щодо стабілізації польоту космічного корабля.

"Прогрес М-27М", запущений у вівторок вранці до МКС, продовжує політ у режимі неконтрольованої "закрутки". Позаштатна ситуація сталася у вівторок: вантажівка "Прогрес-М-27М" після запуску з "Байконура" з нез'ясованих причин була виведена на нерозраховану орбіту і тепер не може пристикуватися до МКС.