Росії не вдалося врятувати космічну вантажівку «Прогрес»

Російському Центру управління польотами не вдалося отримати телеметричну інформацію з вантажного корабля "Прогрес М-27М" в ході першого за середу сеансу зв'язку, передає ТАСС з посиланням на джерело в ракетно-космічній галузі.

"Спроба пройшла безуспішно", - сказало джерело.

Читайте такожРосія через кризу значно уріже витрати на космосРаніше повідомлялося, що фахівці в ході сеансу зв'язку пробують перейти в режим ручного управління, щоб зупинити неконтрольоване обертання корабля. У Центрі управління польотами не стали коментувати ситуацію.

"Прогрес М-27М" був запущений на орбіту напередодні. Відразу після відділення корабля від ракети-носія "Союз-2.1а" стали надходити повідомлення про нерозкриття антен системи зближення "Курс". Потім виявилося, що корабель знаходиться на нерозрахованій орбіті. В подальшому з'ясувалося, що він неконтрольовано обертається.