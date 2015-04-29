Росія визнає вантажівку "Прогрес" з прапором Перемоги космічним сміттям, вона згорить в атмосфері

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело в космічній галузі.

"Швидше за все, встановити повноцінний зв'язок з "Прогресом" вже не вдасться, тому транспортний корабель найближчим часом може бути визнаний космічним сміттям, що загрожує безпеці. Стикування з МКС не буде. Двигуни через те, що неконтрольоване обертання зупинити не вдається, запускати ризиковано. В режимі неконтрольованої закрутки корабель пролітає точно не менше тижня, потім увійде в атмосферу і згорить. Де - поки незрозуміло", - сказав співрозмовник агентства.

Читайте такожРосія через кризу значно уріже витрати на космосРаніше Роскосмос повідомляв, що на вантажівці, крім стандартних вантажів була копія прапора Перемоги і набір георгіївських стрічок. Також георгіївську стрічку нанесли на корпус ракети.

8 квітня відбулася урочиста церемонія передачі представникам космічного відомства копії штурмового прапора, який в травні 1945 майорів над Рейхстагом. 14 квітня в Роскосмосі підтвердили, що Прапор Перемоги відправлять на орбіту разом з цукерками і георгіївськими стрічками.

Після втрати зв'язку з вантажівкою Роскосмос повідомив, що прапор вже перебуває на МКС, куди його доставили 27 березня.