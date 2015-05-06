Microsoft додала жест «середній палець» у набір смайликів для Windows 10

Про поповнення колекції смайликів значками, якими користувач може показати співрозмовникові свій настрій, стало відомо після конференції Build, проведеної корпорацією в кінці квітня, передає Lenta.ru із посиланням на ресурс The Verge.

В операційних системах Google та Apple таких емотиконів немає.

Багато смайликів, які були доступні раніше у Windows 8.1, як і нові, за замовчуванням будуть представлені в сірому кольорі. ЗМІ припускають, що це зроблено, щоб уникнути звинувачень у расовій дискримінації користувачів.

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Раніше Microsoft відрізнялася дуже обережною політикою щодо значків, що виражають емоції. Зокрема, вона відцензурувала смайлики у Skype, які зображали людей з оголеними інтимними частинами тіла.

Вихід операційної системи Windows 10 очікується у червні 2015 року. Вперше для Microsoft вона буде єдиною для всіх типів платформ: настільних ПК, ноутбуків, планшетів і смартфонів.