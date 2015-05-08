Магнітному полю Меркурія майже 4 млрд років - ЗМІ
Магнітне поле Меркурія, як показали останні спостереження зонда MESSENGER, виявилося неймовірно древнім - воно існує вже майже чотири мільярди років, що робить його ровесником магнітного щита Землі
Про це йдеться в статті, опублікованій в журналі Science, повідомляє РИА Новости.
”Наша місія була спочатку запланована всього на рік, і ніхто не очікував, що зонд проживе чотири роки. Наукові результати, отримані в останні дні його роботи, виявилися вкрай цікавими, і те, що ми дізналися про магнітне поле Меркурія, є лише першою частиною цих відкриттів”, - заявила Кетрін Джонсон з Планетологічного інституту в Тусоні (США).
Джонсон і її колеги змогли обчислити вік магнітного поля Меркурія і простежити за змінами в його конфігурації і силі, вивчаючи дані, що збираються магнетометрами зонда починаючи з осені минулого року, коли MESSENGER почав серію небезпечних орбітальних маневрів.
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Як виявилося, Меркурій, як і Земля, володів власним магнітним полем практично з моменту народження. Перші сліди його існування вчені зафіксували в гірських породах на так званих ”гладких рівнинах”, слідах вивержень вулканів віком в 3,7-3,9 мільярда років, розташованих на глибині в кілька десятків кілометрів від поверхні планети.