Facebook почав тестувати публікацію новин у ЗМІ без гіперпосилань

Про це повідомляє Gazeta.ru з посиланням на The New York Times.

Як зазначається, «делікатні» переговори Facebook з видавцями тривали кілька місяців. На операцію погодилися дев'ять компаній, у тому числі NBC News і NYT, причому це відбулося незважаючи на побоювання, що участь у проекті може в кінцевому рахунку негативно вплинути на їх власний бізнес.

Раніше повідомлялося, що Facebook планує почати розміщення у себе новин і відео BuzzFeed, National Geographic та інших видань. Головною особливістю цих публікацій стане те, що контент буде розміщуватися в Facebook цілком і без гіперпосилань. Зазначалося, що для багатьох видань посилання на їх вміст в Facebook стали важливим джерелом трафіку, але час відкриття таких посилань на мобільних пристроях досягає 8 секунд і нерідко розчаровує користувачів.

Програма стартує з публікації декількох статей, але як очікується, проект швидко розширять. Як обіцяє Facebook, завантаження «миттєвого» контенту буде в десять разів швидше. Поки новий формат доступний в тестовому форматі для користувачів iPhone.

Читайте такожПорошенко закликає відкрити українське представництво Facebook

До проекту приєдналися п'ять американських ЗМІ: BuzzFeed, National Geographic, The Atlantic, NBC News і NYT. По середах кожне видання буде публікувати в новому форматі одну статтю. У програмі беруть участь і чотири європейських ЗМІ: The Guardian, BBC News, Bild і Spiegel Online.

Як повідомляв УНІАН, вже майже 32 тисячі користувачів Facebook підтримали пропозицію про відкриття представництва компанії в Україні.