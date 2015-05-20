У Кореї представили прототип телевізора завтовшки менше одного міліметра

Компанія LG показала прототип надтонкого 55-дюймового телевізора з екраном на органічних світлодіодах (OLED), загальна товщина якого становить менше одного міліметра, повідомляє Лента.ру з посиланням на портал The Korea Times.

Пристрій представили на індустріальній виставці в Сеулі (Корея). Вага телевізора становить приблизно 2 кілограми, він кріпиться до стіни за допомогою магнітної підкладки.

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Прототип представили як свідчення, що в майбутньому LG продовжить приділяти значну увагу розвитку OLED-технологій і створювати схожі продукти. Дата запуску продемонстрованої моделі в серійне виробництво невідома.

Екрани на органічних світлодіодах не вимагають заднього підсвічування. Вони тонші та легші, ніж їх РК-аналоги, а також більш контрастні і енергоефективні, однак коштують дорожче. Товщина найбільш тонкого з доступних зараз 55-дюймових OLED-телевізорів LG становить 4,3 міліметра. На старті продажів у Росії в 2013 році рекомендована ціна моделі становила 400 тисяч рублів, зараз її середня ціна на ринку — 265 тисяч рублів.

Раніше УНІАН повідомляв, що компанія Apple пообіцяла по гарантії безкоштовно замінити iPhone 6 і iPhone 6 Plus, у яких погнулися корпуси.

Також зазначалося, що компанія Sony показала конкурента iPhone і флагманів Samsung. Цього літа смартфон буде доступний в Японії в наступних колірних рішеннях: білому, чорному, мідному та блакитному.