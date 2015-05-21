Вчені вперше зіштовхнули протони у Великому адронному колайдері на максимальній енергії

Про це повідомляє Lenta.ru.

Протони вперше зіштовхнули на енергії в 13 тераелектронвольт. Такі випробування необхідні для забезпечення паралельності пучків, які розганяються на установці, і перевірки роботи коліматорів.

Перші зіткнення на максимальній енергії вчені провели ввечері 20 травня і в ніч на 21-е. Ці випробування продовжаться. Очікується, що повний запуск ВАКа відбудеться в першій половині червня 2015 року.

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14 лютого 2013 року ВАК був закритий на реконструкцію. Після дворічної модернізації та очікуваного перезапуску дослідники мають намір сконцентруватися на пошуках частинок темної матерії, слідів суперсиметрії і додаткових просторових вимірів.