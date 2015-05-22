Вчені створили здатну до самознищення електроніку

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на прес-службу університету Іллінойсу.

"Ми взяли ті ідеї, які у нас з'явилися під час розробки матеріалів, що самовідновлюються, і перекинули їх з ніг на голову. Якщо ви вже не можете користуватися якимось гаджетом, застарів він або просто зламався, ми хотіли дати вам можливість витягти з нього базові матеріали для їх повторного використання, або просто розчинити його і звільнити місце на звалищі", — заявив Скотт Уайт з університету Іллінойсу в Урбані.

Секретом "шпигунської" електроніки є те, як виготовлені її металеві компоненти, по яких рухається електричний струм та інформація. За словами вчених, вони складаються з трьох шарів – струмопровідної магнієвої підкладки, м'якою полімерної підкладки і воскового покриття.

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Це воскове покриття насправді являє собою емульсію з двох рідин – воску і мікроскопічних бульбашок з азотної кислоти.

Швидкість самознищення, як пояснюють учені, буде залежати від товщини воскового шару та концентрації кислоти. Найшвидші варіанти цього покриття безслідно знищують електронний прилад всього за 20 секунд, тоді як більш повільні варіанти можуть робити це за кілька хвилин.

Для управління "режимом самознищення" вчені додали спеціальний радіоприймач, перетворює радіохвилі в електрику, і приєднану до нього індуктивну спіраль, яка нагріває гаджет при подачі сигналу.