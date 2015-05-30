Вчені "навчили" робота-гепарда стрибати через перешкоди (відео)

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на The Verge.

Удосконалена ними версія Cheetah здатна розпізнавати і долати перешкоди заввишки до 40 сантиметрів.

Машина визначає присутність бар'єрів за допомогою лідара — лазерного радара, аналогічного тим, які встановлюються в сучасні безпілотні автомобілі.

Читайте такожУ Токіо робот-жінка зустрічає відвідувачів одного з універмагівЗа дії Cheetah відповідають три алгоритми. Перший визначає перешкоду і оцінює його висоту, а також відстань до неї. Другий вирішує, де повинен знаходитися Cheetah на початку стрибка, і коригує рух робота, щоб він встиг зайняти потрібну позицію. Третій алгоритм вираховує, з якою силою потрібно стрибнути, щоб впоратися із завданням.

За заявою творців, Cheetah став першим чотирилапим роботом, здатним самостійно бігати і одночасно стрибати.

Раніше алгоритми Cheetah були оптимізовані так, щоб машина могла самостійно розвивати швидкість, що перевищує швидкість легкоатлета Усейна Болта, який вважається найшвидшим бігуном в світі.

У 2009 році Болт поставив світовий рекорд на дистанції 100 метрів. Його пікова швидкість під час випробування становила 44,7 кілометра в годину. Cheetah ж навчився пересуватися зі швидкістю 45 кілометрів на годину (у справжніх гепардів цей показник може досягати 112-120 кілометрів на годину).

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