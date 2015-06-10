ЗМІ: Вчені створили "запахові карти" мегаполісів

Поки представлені запахові ландшафти Лондона і Барселони, повідомляє Лента.ру з посиланням на The Washington Post.

Запахи складно фіксувати, аналізувати і представляти в наочній формі. Для вирішення цієї проблеми вчені почали з укладання словника запахів, вдавшись до допомоги волонтерів з усього світу. Жителів Амстердама, Глазго, Единбурга, Памплони, Ньюпорта і Нью-Йорка попросили відправитися в спеціальні «нюхові прогулянки» вулицями рідного міста, і записати всі запахи, які зустрічалися їм на шляху. Всі слова, згадані двома і більше добровольцями, були внесені в словник.

Потім учені перевірили на ці слова все геотегіровані пости по Лондону та Барселоні в соціальних мережах і вже на основі цих даних побудували карти.

У Лондоні яскраво проявився контраст між запахами «викидів» (вихлопні гази, бензин, пил), переважаючими у магістралей, і природними ароматами (квіти, трава, грунт), сконцентрованими в парках і зелених зонах. Запахи тварин (кішок, собак, коней, скунсів) представлені в парках і зоопарках. Видно, що запахова карта Барселони куди більш сприятлива для людини, ніж лондонська: природа - відчувається там набагато сильніше, аніж бензин і вихлопні гази.

Читайте такожУ Москві знову пахне горілимХоча багато урбаністи і працівники муніципальних служб працюють над поліпшенням візуального вигляду міст, запаховий ландшафт поки не приваблював їхньої уваги. Однак нюх відіграє важливу роль в поведінці і здоров'ї людей, і вдосконалення запахових ландшафтів має стати пріоритетним містобудівним завданням, вважають автори дослідження.