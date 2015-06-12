Гендиректор Twitter йде у відставку
02:31, 12 червня 2015Наука та IT
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Генеральний директор компанії Twitter Дік Костоло йде у відставку в кінці червня.
Гендиректор Twitter йде у відставку / tjournal.ru
При цьому він залишиться в раді директорів Twitter, повідомляє Русская служба BBC.
Як зазначив представник компанії, обов'язки гендиректора поки буде виконувати співзасновник соцмережі Джек Дорсі.
Причини звільнення 51-річного Костоло, який пропрацював на цій посаді 5 років, не повідомляються.
Читайте такожTwitter втрачає позиції на ринку: акції компанії обвалилися на 20% Компанія Twitter Inc. була заснована в 2006 році. Її штаб-квартира знаходиться в Сан-Франциско.
Основний продукт компанії - соціальна мережа для публічного обміну короткими повідомленнями.
Раніше УНІАН повідомляв, що компанія Twitter відмовилася виконувати 87% запитів від російської влади щодо блокування облікових записів.
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