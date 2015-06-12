Гендиректор Twitter йде у відставку

При цьому він залишиться в раді директорів Twitter, повідомляє Русская служба BBC.

Як зазначив представник компанії, обов'язки гендиректора поки буде виконувати співзасновник соцмережі Джек Дорсі.

Причини звільнення 51-річного Костоло, який пропрацював на цій посаді 5 років, не повідомляються.

Читайте такожTwitter втрачає позиції на ринку: акції компанії обвалилися на 20% Компанія Twitter Inc. була заснована в 2006 році. Її штаб-квартира знаходиться в Сан-Франциско.

Основний продукт компанії - соціальна мережа для публічного обміну короткими повідомленнями.

Раніше УНІАН повідомляв, що компанія Twitter відмовилася виконувати 87% запитів від російської влади щодо блокування облікових записів.