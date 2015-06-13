Вчені виявили стратосферу на одній з далеких і дуже гарячих екзопланет

Про це йдеться в статті в Astrophysical Journal, пише РИА Новости.

Виявити стратосферу у WASP-33b, маса якої в чотири з половиною рази більше Юпітера, вдалося за допомогою телескопа Hubble.

WASP-33b – гаряча планета, що обертається на дуже малій відстані (близько 0,02 а.е.) і за 1,22 доби навколо білої зірки HD 15082. У 2011 році вчені точно виміряли температуру планети — близько 3200 градусів Цельсія, що робить її температуру схожою з температурою поверхні червоного карлика. На даний момент - це найгарячіша екзопланета, відома науці.

Читайте такожNASA показало знімки "примарних" об'єктів навколо мертвих квазарів (фото)Вчені відзначають, що зафіксували температурну інверсію на планеті, і заявляють, що знають, що викликало в атмосфері WASP-33b цю інверсію — оксид титану.

Раніше УНІАН повідомляв, що оптичний телескоп Hubble отримав вражаюче зображення самотньої галактики NGC 6503, розташованої в космічній області Local Void (Місцева Порожнеча).