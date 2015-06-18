Вчені заявили, що свині можуть бути такими ж розумними, як і собаки

Автори дослідження сподіваються, що їхні висновки змусять людей переосмислити ставлення до тварин, яких традиційно сприймають тільки як джерело їжі, пише "Навколо світу".

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"Ми з'ясували, що когнітивні здібності свиней знаходяться на такому ж рівні, як у собак, шимпанзе, слонів, дельфінів і навіть людей", - розповідає нейробіолог Лорі Маріно.

Вчені прийшли до такого висновку після аналізу результатів десятків досліджень, що проводяться з участю свиней та інших тварин. З'ясувалося, що свині мають чудову довгострокову пам'ять, навички розташування предметів у просторі, можуть проходити лабіринти. Також вони розуміють просту мову символів і вміють розпізнавати складні комбінації дій. Ніби на доказ цього, раніше в цьому році Ніколь фон Еберхоф з Берліна записала відео, на якому її улюблена свиня на прізвисько Моріц робить дивовижні трюки. На дерев'яній дошці тварина поєднує фігурки у вигляді свині, пофарбовані червоним, жовтим і синім з відповідними кольоровими отворами. Свиня робить це без будь-якої сторонньої допомоги.

Дослідники з Університету Еморі вважають, що любов свиней до ігор така сама як у собак, які влаштовують жартівливу боротьбу один з одним. Свині вміють жити в складних соціальних спільнотах, вчити один одного і вибудовувати відносини всередині колективу.

Раніше зоологи з Нідерландів виявили, що свині схильні до емпатії.