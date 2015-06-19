Вчені знайшли вулкани на Венері

Результати своїх досліджень автори опублікували в Geophysical Research Letters, а коротко з ними можна ознайомитися на сайті Європейського космічного агентства (ЄКА).

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Венера виявляла велику вулканічну активність останні півтора мільярда років, однак вже кілька сотень мільйонів років спостерігається її значне зниження. Визначити, чи є на цій планеті діючі вулкани, вченим заважає її щільна гаряча атмосфера, яка заважає проведенню спостережень, повідомляє Lenta.ru.

Вчені використовували дані інструмента (інфрачервоної камери) Venus Monitoring Camera (VMC) європейської автоматичної міжпланетної станції Venus Express, яка досліджувала Венеру в період з 2006 до 2014 року (зв'язок з апаратом був втрачений 19 січня 2015 року).

Для цього станція, за словами вчених, пропрацювала на межі своїх можливостей, і зафіксувала з інтервалом у кілька днів інтенсивні локальні температурні коливання в чотирьох місцях на поверхні планети (з звичайних 480 градусів Цельсія до 830 градусів Цельсія).

Такі перепади температури добре узгоджуються з припущенням про вулканічну активність на Венері (екструзія лавових потоків), а їх розташування на планеті збігається з регіоном, схожим на рифтові зони на Землі.

Як повідомляв УНІАН, планетологи з США та Росії запропонували майбутнім колоністам Місяця добувати воду на супутнику Землі за допомогою дистиляції(випаровування рідини і подальшого охолодження і конденсації парів).