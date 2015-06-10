Вчені знайшли спосіб добувати воду на Місяці

Результати своїх досліджень автори опублікували в журналі Icarus, а коротко з ними можна ознайомитися на сайті New Scientist.

Вчені запропонували дистилювати воду, яка, імовірно, починає випаровуватися з місячного грунту під час сходу Сонця. До таких висновків автори дійшли, проаналізувавши дані спостережень і припустивши існування періодичних фазових перетворень води на Місяці, повідомляє Lenta.ru.

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На думку дослідників, незважаючи на вкрай розріджену атмосферу супутника Землі і мале прискорення вільного падіння, з настанням ночі на Місяці вода починає охолоджуватися, а з світанком — випаровуватися.

Щоб зібрати воду, вчені пропонують розставити спеціальні пластикові купола, на яких в денний час могла б конденсуватися вода. За розрахунками планетологів, з кожного кубічного метра місячного реголіта можна зібрати до 190 мл води.

Як відзначають вчені, незважаючи на те що на полюсах Місяцяводи набагато більше (це вже встановлено), її видобуток в інших районах супутника Землі має шанси стати не менш ефективним: за сонячну добу (що триває на Місяці близько земного місяця) можна зібрати достатній обсяг води.

Експерти припустили наявність молекул води на Місяці, проаналізувавши дані, отримані інструментом Lunar Exploration Neutron Detector (LEND) орбітального апарату Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) у період між 2009 і 2011 роком.

Інструмент виявив добові коливання потоку нейтронів поблизу екватора Місяця, зниження якого узгоджується з наявністю летких сполук, які вміщують водень. Пік вмісту водню в атмосфері Місяця спостерігався під час світанку, а мінімум — у сутінках. Вчені вважають, що найбільш вірогідним летючим з'єднанням, швидше за все, є вода.