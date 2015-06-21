Влада ОАЕ планує збільшити витрати на науку втричі до 2021 року

ОАЕ збільшать витрати на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР) утричі до 2021 року, заявив у суботу віце-президент ОАЕ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

У зверненні на особистому інтернет-сайті віце-президента йдеться, що ОАЕ лідирують серед арабських країн з розвитку "економіки знань" і планують до 2021 року збільшити частку зайнятих у цій сфері з 22% до 40%, повідомляє РИА Новости.

ОАЕ планують до 2021 році першою з арабських країн запустити до Марса власний космічний зонд. Серед інших амбітних проектів влади країни — розвиток технологій відновлюваної та ядерної енергетики.

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За словами шейха Мухаммеда бін Рашида Аль Мактума, ОАЕ є однією з найбільш привабливих країн у світі для кваліфікованих працівників з-за кордону. У 2014 році сукупний зарплатний фонд в країні склав 112 мільярдів доларів, з яких лише 22 мільярди доларів прийшлося на частку держслужбовців.