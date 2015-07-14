У Франції з'явилася цифрова Мона Ліза, яка може посміхатися і хмуритися (відео)

У Парижі представили проект Living Mona Lisa, робота над яким тривала більше року – цифрову версію знаменитої картини Джоконда, яка, як вважається, є портретом Лізи Герардіні, дружини торговця шовком із Флоренції Франческа дель Джокондо. На відео, опублікованому на офіційному веб-сайті проекту, можна побачити, як за допомогою технологій, схожих з тими, що використовують у відеоіграх, знаменита Мона Ліза поглядом проводжає туристів, посміхається і навіть хмуриться, передає Новое время.

«Тепер вона зможе реагувати на людей, які її оточують. Леонардо да Вінчі хотів зобразити її найбільш реалістично на своїй картині, щоб дивлячись на неї, здавалося, ніби вона оживає. Ми реалізували його ідею в повній мірі», - каже автор проекту, представник цифрової культури Флорен Азіосманофф.

Крім того, за повідомленнями творців "живої" Джоконди, її цифрова версія реагуватиме на оточуючих її людей «залежно від настрою», пише The Telegraph. Вони акцентують увагу на тому, що проект Living Mona Lisa не є комерційним, проте незабаром у продажу з'являться мініатюрні версії цифрової картини. Можлива вартість "живоїї" Джоконди – кілька сотень євро.

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«Це, насамперед, художній, а не комерційний проект. Але ми хочемо, щоб кожен бажаючий зміг забрати живу Мона Лізу з собою на пам'ять в якості сувеніра, тому зараз працюємо над тим, аби цифрові картини були доступними для всіх бажаючих», - додає Азіосманофф.