У Лондоні знайдена невідома картина Моне

На ній зображені пристань і маяк в нормандському Гаврі, де виріс імпресіоніст, пише "Навколо світу" з посиланням на The Guardian. Пастель була прикріплена до заднього боку однієї з двох картин, які Джонатан Грін купив на аукціоні в Парижі в 2014 році.

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Вже пізніше арт-дилер виявив, що замість двох окремих полотен йому дісталося три.

Картини представлять публіці сьогодні на відкритті ярмарку мистецтва Masterpiece 2015. Вони будуть виставлені на продаж всі разом за ціною $1,4 млн. "Я під великим враженням, - розповів Джонатан Грін британським ЗМІ. - Пастелі Клода Моне надзвичайно рідкісні. У цій роботі видно характерні штрихи художника. Подивіться, як захоплено він грає зі світлом".

За словами експертів, походження знайденої картини не викликає питань. Всі три полотна, що датуються 1868 роком, були весільним подарунком Анні-Марії Дюран-Руела, внучці диллера Клода Моне. Вони довгий час зберігалися в її родині і вперше були представлені публіці на аукціоні в Парижі, де їх і придбав Джонатан Грін.