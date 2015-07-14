Людство вперше дісталося Плутона: пряма трансляція

Сьогоднішній день увійде до історії як дата, коли людство дісталося однієї з найвіддаленіших планет нашої Сонячної системи - Плутона.

Про це повідомляє ТСН.uа з посиланням на прес-службу NASA.

Космічний апарат New Horizons, який стартував з Землі понад 9 років тому, наблизиться до Плутона на мінімальну відстань і облетить його.

Якщо все піде за планом, New Horizons підлетить впритул до Плутону в 14:49 за київським часом.

Це історична подія NASA покаже в прямій трансляції.

New Horizons - перший в історії космічний апарат, який долетить до Плутона. Його місія триває вже 9 років, 5 місяців і 25 днів.

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Зазначимо, що ми не зможемо побачити, як зонд пролітає повз Плутон, оскільки на Землі ще немає телескопа такої потужності, щоб розгледіти крихітну планету.

New Horizons зробить багато надчітких знімків планети і передасть їх на Землю, які NASA і продемонструють.