Американські вчені створили водорості зі смаком бекону

Від звичайних дульсе цей сорт успадкував яскраво виражений смак бекону, який проявляється при обсмажуванні і копченні. Особливість штучно виведеного різновиду в тому, що він росте дуже швидко. Як відзначили дослідники, у двох лабораторних ящиках вони можуть за тиждень вирощувати від 9 до 13 кілограмів водоростей, пише Lenta.ru.

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У США 400 грамів дульсе коштують від 60 доларів. Винахід орегонських вчених дозволить зробити їх доступнішими для широкого кола споживачів.

Команда дослідників запросила кухаря Джейсона Болла (Jason Ball) для розробки комерційних продуктів з використанням нового сорту. Вивчивши приблизно 50 варіантів — від локшини швидкого приготування до пива, — експериментатори вирішили, що першим таким продуктом стане салатний соус, а потім, швидше за все, з'являться крекери з водоростей.

Керівник проекту професор Кріс Ленгдон (Chris Langdon) розповів, що вперше вивів новий сорт 15 років тому, щоб створити корм для молюсків, відомих як галіотіси, або морські вушка.

Передбачалося, що водорості будуть рости, поглинаючи відходи життєдіяльності равликів, а равлики, в свою чергу, стануть харчуватися водоростями. Згодом Ленгдон відмовився від використання морських вушок, але експерименти по розведенню дульсе зупиняти не став.

Водорості дульсе по живильній цінності вдвічі перевершують капусту кале, а вміст білка в них доходить до 19 відсотків. Досі їх зазвичай подрібнювали і використовували в якості приправи.