IBM розірвала співпрацю з найбільшою IT-компанією Росії

З минулого тижня "Ланіт" позбавлений можливості закуповувати та постачати обладнання і програмне забезпечення (ПЗ) IBM, передає "КоммерсантЪ".

Як повідомив президент "Ланіт" Георгій Генс, американська корпорація в односторонньому порядку розірвала партнерські угоди.

Згідно з умовами договору, IBM мала право розірвати його з повідомленням за три місяці, чим і скористалася. 16 квітня віце-президент IBM Чад Різ направив виконавчому директору ЗАТ "Ланіт" Володимиру Грибову лист, в якому йдеться про закінчення дії угод між "Ланіт" і IBM через три місяці.

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Тому з 16 липня "Ланіт" позбувся статусів "системний інтегратор" та "постачальник рішень" IBM, також припинили дію основної партнерської угоди IBM PartnerWorld і авторизацію "Ланіт" як партнера за надання гарантійних послуг IBM. Причини розірвання угод у листі не вказані.

У свою чергу представник IBM Ольга Проскурякова наголосиа, що відкликання партнерського статусу "Ланіт" не завадить виконанню чинних контрактів на надання послуг технічної підтримки.

За словами Генса, протягом останніх трьох місяців IBM ігнорувала прохання "Ланіт" пояснити свої дії і тільки вчора на зустрічі з представником корпорації в Празі йому заявили, що розрив спричинений скороченням партнерської мережі.

Варто зазначити, що "Ланіт" співпрацював з IBM з 1994 року.