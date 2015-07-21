Прокремлівського пропагандиста Кисельова знову пустили у Facebook та Instagram

Раніше у прес-службі Facebook пояснили, що акаунт Кисельова був вилучений через сумніви в його автентичності, передає РИА Новости.

"Ми отримали скарги, які вказували на те, що акаунти користувача можуть бути несправжніми. Оскільки згодом ми отримали всю необхідну для підтвердження достовірності інформацію, обидва облікові записи були відновлені", - прокоментували ситуацію у прес-службі Facebook.

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"Дякую, але я вже в вк і щасливий. І всіх кличу туди", - так прокоментував Дмитро Кисельов на своїй сторінці заяву Facebook.

Як повідомляв УНІАН, сторінка Кисельова в соціальній мережі Facebook була видалена через кілька годин після того, як він її створив.

Варто наголосити, що через кілька годин рахунок "образливих і глузливих коментарів" на адресу Кисельова пішов на сотні, і акаунт телеведучого без додаткових оголошень було видалено.

Сам Кисельов стверджує, що це пов'язано із західною цензурою.