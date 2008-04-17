Фахівці NASA спростували школяра

Фахівці NASA оголосили про те, що їх розрахунки ймовірності зіткнення астероїда Апофіс із Землею в 2036 році вірні, і вона складає 1/45000, повідомляє Лента.руз посиланням на AFP. Таким чином, у космічній службі США спростували розрахунки, зроблені тринадцятирічним німецьким вундеркіндом, згідно з якими ймовірність цієї події в сто разів вища.

Спеціальна заява NASA була зроблена 16 квітня у зв`язку зі статтею, що з`явилася в німецькій газеті Potsdamer Neuerster Nachrichten, в якій повідомлялося, що 13-річний німецький школяр Ніко Маркуард (Nico Marquardt) спростував викладення американських учених.

"Служба вивчення навколоземних об`єктів не змінила своїх оцінок, згідно з якими ймовірність дії на землю астероїда Апофіс у 2036 році украй низька (1/45000)", - мовиться в документі. Також в ньому міститься спростування інформації, опублікованої у низці газет, про те, що в NASA нібито визнали факт помилки у власних обчисленнях.

Підрахунки німецького школяра грунтувалися на припущенні, що астероїд може зіткнутися з одним з природних супутників Землі в 2029 році. Проте, як затверджують в NASA, в 2029 році астероїд пролітатиме далеко від основного кільця супутників, і ймовірність такого зіткнення "вкрай мала".