13-річний школяр знайшов помилку в розрахунках NASA

13-річний німецький школяр Ніко Маркардт (Nico Marquardt) знайшов помилку в розрахунках NASA, повідомляє France Presse з посиланням на німецьку газету Potsdamer Neueste Nachrichten. Хлопчик використав дані Потсдамского інституту астрофізики, з`ясувавши, що вірогідність зіткнення астероїда Апофіс (Apophis) із Землею в 2029 році більша, ніж передбачало NASA.

Як раніше повідомляло космічне агентство, астероїд Апофіс підійде до Землі на небезпечно близьку відстань (близько 32,5 тисяч кілометрів) 13 квітня 2029 року. Якщо астероїд пройде через так звану "гравітаційну замочну щілину" (діаметром близько 400 метрів) і змінить свою траєкторію, він може впасти на Землю при наступному зближенні з планетою в 2036 році.

NASA передбачало, що ймовірність цієї події складає не більше однієї сорокап`ятитисячної. Проте, згідно з розрахунками Маркардта, які експерти визнали вірними, справжня ймовірність у сто разів більша. Хлопчик підрахував, що існує додаткова вірогідність зіткнення космічного тіла з одним з більш ніж 40 тисяч супутників Землі і пов`язаної з цим зміни траєкторії польоту Апофіса.

І експерти, і німецький школяр сходяться в думці, що якщо Апофіс зіткнеться з нашою планетою, то після його проходження через атмосферу утворюється вогненна куля діаметром близько 320 метрів, яка, найімовірніше, впаде в Атлантичний океан. В результаті виникне гігантське цунамі, яке затопить велику частину узбережжя і внутрішні території прибережних країн. Крім того, підніметься щільна хмара пороху, яка затьмарить сонячне світло більш ніж на рік.

Влітку 2007 року британська компанія "Астріум" спроектувала апарат "Апекс", який може допомогти запобігти ймовірній катастрофі. Згідно з проектом, апарат може наблизитися до Апофісу в 2014 році і обертатися навколо нього, збираючи необхідну інформацію, використовуючи яку можна буде змінити орбіту астероїда.

Лента.ру