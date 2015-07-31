Вчені NASA знайшли найближчу до Землі екзопланету

Вона до десяти разів важча ніж Земля - на відстані 21 світлового року від Сонця, повідомили в NASA. Це найближча з усіх планет подібного типу, відомих на сьогоднішній день, передає Lenta.ru.

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Планетна система зірки Глізе 892 в сузір'ї Кассіопеї, що складається з однієї віддаленої від зірки планети-гіганта і трьох планет-суперземель, одна з яких є транзитною, тобто може бути видима в земні телескопи, була виявлена в 2005 році за допомогою спектрографа HARPS-North на італійському телескопі Galileo, встановленому на Канарських островах.

Спостереження за допомогою телескопа "Спітцер" показали, що транзитна суперземля HD 219134b, чия маса приблизно в 4,5 рази більше маси Землі, в 1,6 рази більше нашої планети. Це дозволило вирахувати, що щільність HD 219134b становить шість грамів на кубічний сантиметр, що дозволяє відносити її до землеподібних планет.

HD 219134b розташована надто близько до зірки, щоб на ній могло існувати життя, однак вона є найближчою до Землі планетою подібного типу. Найбільш близька до нас екзопланета GJ674b, розташована на відстані 14,8 світлового року, однак її тип невідомий. Більшість інших землеподібних планет віддалена від Сонячної системи на сотні світлових років. Оскільки HD 219134b видима через телескопи, в майбутньому вчені зможуть встановити, чи є на планеті атмосфера і який її склад.