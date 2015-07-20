NASA отримало унікальний високоякісний знімок Землі з космосу

Про це повідомляється на сайті NASA.

Кольорове високоякісне зображення Землі створено за допомогою інструменту NASA Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) шляхом об'єднання даних з декількох знімків, при отриманні яких використовувалися різні фільтри.

У NASA зазначають, що знімки, отримані з допомогою DSCOVR, дозволяють краще зрозуміти зміни, що відбуваються на Землі. Вчені мають намір регулярно створювати нові зображення нашої планети з допомогою камери EPIC.

Читайте такожNASA опублікувало знімок найменшого супутника Сатурна (фото)

DSCOVR — американський космічний апарат для спостереження за Сонцем і Землею. Спільний проект NASA і Національного управління океанічних і атмосферних досліджень.