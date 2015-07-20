NASA отримало унікальний високоякісний знімок Землі з космосу

20:22, 20 липня 2015
Наука та IT
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Унікальний за якістю знімок Землі з космосу створили фахівці NASA за допомогою космічного супутника Deep Space Climate Observatory (DSCOVR).

NASA

Про це повідомляється на сайті NASA.

Кольорове високоякісне зображення Землі створено за допомогою інструменту NASA Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) шляхом об'єднання даних з декількох знімків, при отриманні яких використовувалися різні фільтри.

У NASA зазначають, що знімки, отримані з допомогою DSCOVR, дозволяють краще зрозуміти зміни, що відбуваються на Землі. Вчені мають намір регулярно створювати нові зображення нашої планети з допомогою камери EPIC.

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DSCOVR — американський космічний апарат для спостереження за Сонцем і Землею. Спільний проект NASA і Національного управління океанічних і атмосферних досліджень.

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