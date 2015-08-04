Apple може стати віртуальним мобільним оператором зв'язку в США і Європі

Про це повідомляє видання Business Insider з посиланням на свої джерела.

За даними джерел, замість щомісячної оплати зв'язку клієнти Apple зможуть платити безпосередньо за передачу даних, дзвінки і текстові повідомлення. При цьому вони зазначили, що гарантій запуску служби MVNO немає, а якщо це й станеться, то не найближчим часом.

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Джерела в телекомунікаційних колах повідомили виданню, що Apple шукає довгострокові контракти по MVNO і запуск служби може відбутися щонайменше через 5 років.

Раніше американська компанія Google повідомила про запуск нової послуги під назвою Project Fi. Вона передбачає надання послуг голосового зв'язку, sms та мобільного інтернету на LTE-мережах операторів Sprint і T-Mobile. Переключання між мережами здійснюватиметься автоматично залежно від рівня сигналу. Сервіс також буде автоматично підключати телефон до відкритих точках Wi-Fi. Спочатку послуга зв'язку буде доступна лише для власників смартфонів Nexus 6, зазначає портал «Прайм».