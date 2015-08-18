Сервіс Google Hangouts запустив власний сайт

Сайт надає можливість використання трьох основних функцій Hangouts: дзвінки, відео дзвінки, обмін повідомленнями, повідомляє DT.UA з посиланням на видання The Verge.

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Для кожної з них передбачені великі кнопки, що дозволяють почати використання. Hangouts привертає до себе особливу увагу розробників Google, оскільки в даний час існує величезна база даних людей з акаунтами Google, які можуть використовувати сервіс Hangouts для спілкування. Перетворюючи сервіс у формат окремого сайту, Google перетворює Hangouts в інструмент, який може використовувати будь-який користувач.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня Google почав масштабну реструктуризацію бізнесу. Головній компанії Alphabet будуть підпорядковані дослідний центр Google X Lab, інвестиційні підрозділи Google Ventures і Google Capital, YouTube, а також пошуковий сервіс Google.