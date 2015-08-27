На Сонці сталося 12 потужних спалахів

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на Геліогеофізичну службу ФГБУ "ІПГ".

«На диску Сонця спостерігалося дві групи плям. У групі 2403 (S15W31) зареєстровано в рентгенівському діапазоні 12 спалахів класу С», — йдеться в повідомленні.

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У ІПГ зазначають, що 26 серпня на Землі почалася чергова магнітна буря.

Згідно з прогнозом, 27 серпня спалахова активність на Сонці очікується помірна, є ймовірність спалахів Х класу, в тому числі протонних, геомагнітне поле може бути спокійним, але нестійким.