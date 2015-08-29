Вчені створили матеріал, що самовідновлюється

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на портал Endgadget.

Між двома шарами твердого полімеру розміщують рідку прошарок з певним ключовим інгредієнтом, назва якого не розголошується. Коли цілісність твердих шарів порушується — наприклад, в матеріал потрапляє куля, — рідина починає витікати назовні, і ключовий інгредієнт вступає в хімічну реакцію з киснем. В результаті утворюється міцна заглушка.

Розміщений у відкритому доступі відео демонструє, як велися випробування винаходу. На записі пробитий кулею отвір у матеріалі затягується за лічені секунди.

Кошти на проведення дослідження виділило NASA. Матеріал планується використовувати для додаткового захисту космічних кораблів від можливих пошкоджень, проте дослідники відзначили, що її можна використовувати і для інших конструкцій — зокрема, для автомобілів і навіть для смартфонів.

У 2014 році схожий матеріал створили дослідники з Іллінойського університету в Урбана-Шампейн. Але вироблений ними зразок міг затягувати тільки дірки діаметром менш 8 міліметрів, а час створення заглушки становив 3 години. У той же рік дослідники IBM Research представили полімер, який на 90 відсотків складається з рідини і здатний заново зібрати себе докупи після нарізки шматками за умови, що шматки будуть розташовуватися досить близько один до одного.