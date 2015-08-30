Меркурій може зіткнутися з Венерою в найближчі 5 мільярдів років - вчений

Астроном з університету Гавайських островів з'ясував, що нестабільність Сонячної системи призведе до падіння Меркурія на Сонце або Венеру протягом найближчих 5 мільярдів років, але при цьому Земля та інші планети залишаться на своїх місцях і їм нічого не загрожує.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на статтю в Astrophysical Journal.

Астрономи вже протягом чотирьох століть гадають, наскільки стабільна Сонячна система, і як довго її планети зможуть проіснувати, не зіткнувшись одна з одною або не викинувши "третього зайвого" за її межі в результаті гравітаційної взаємодії. Відповідь на це питання вкрай складне та трудомістке з огляду на обчислення, і лише протягом останніх 20 років вчені почали серйозно її шукати через швидкий розвиток суперкомп'ютерів.

Річард Зеебе (Richard Zeebe) з університету Гаваїв в Маноа (США) показав, що Сонячна система дійсно є нестабільною та хаотичною за своєю природою і що вона може втратити Меркурій у віддаленому майбутньому, прорахувавши можливі зміни орбіт планет за наступні п'ять мільярдів років.

Як пояснює планетолог, виконати подібні розрахунки його спонукали заяви деяких колег про те, що за деякий час Земля може бути знищена в результаті того, що орбіта Меркурія буде дестабілізована і він зіткнеться з нашою планетою в результаті хаотичного руху Сонячною системою.

Зеебе вирішив перевірити ці результати, використовуючи більш точні алгоритми та методики розрахунків, "прокрутивши" історію Сонячної системи на 5 мільярдів років вперед. У цих розрахунках вчений використовував винайдені ним самим статистичні алгоритми, що дозволяли "склеювати" схожі пари орбіт для спрощення та прискорення обчислень. Незважаючи на всі хитрощі, розрахунки забрали кілька місяців на суперкомп'ютері Cray CS300 – якби їх виконував звичайний домашній комп'ютер, то вони забрали понад 1,7 мільйона годин (200 років).

Виявилося, що Меркурій дійсно може загинути протягом кількох найближчих мільярдів років, однак його "жертвою" стане не Земля, а Сонце або Венера, з якими він зіштовхнеться через 90-100 мільйонів років після дестабілізації його орбіти внаслідок її витягування та перетворення на еліпс. Як пояснює Зеебе, шанси на це досить невеликі, 0,6%, однак виключати такої ймовірності не можна.

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З іншого боку, Землі та іншим мешканцям Сонячної системи нічого не загрожує, і наша планета буде залишатися на своєму місці навіть через кілька мільярдів років після того, як на її поверхні більше не зможе існувати життя через зростаючу яскравість Сонця та вичерпання ресурсів.