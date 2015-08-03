Астрономи знають як знайти іншопланетне життя

Британські астрономи з'ясували, що сліди позаземних цивілізацій, які знищили себе в ході термоядерної війни, забруднення атмосфери або повстання нанороботів, в принципі мають бути помітними для потужних наземних та орбітальних телескопів, що дозволить SETI розшукати їхні сліди в найближчому майбутньому.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на електронну бібіліотеку Корнелльського університету.

Понад півстоліття тому американський астроном Френк Дрейк розробив формулу для обчислення кількості цивілізацій у галактиці, з якими можливий контакт, намагаючись оцінити шанси на виявлення позаземного розуму і життя.

Фізик Енріко Фермі у відповідь на досить високу оцінку шансів міжпланетного контакту за формулою Дрейка сформулював тезу, яка зараз відома під назвою парадокс Фермі: якщо інопланетних цивілізацій так багато, чому тоді людство не спостерігає жодних їхніх слідів?

Цей парадокс вчені намагалися вирішити безліччю способів, найпопулярнішим з яких є гіпотеза "унікальної Землі", яка свідчить на користь того, що для зародження життя та появи розумних істот необхідні унікальні умови, які по суті повторюють перипетії еволюції нашої планети. Збіг мільйонів обставин є малоймовірним, через що ми наразі не побачили інопланетян, вважає її автор Пітер Уорд.

Данкан Форган (Duncan Forgan) із Сент-Ендрюського університету (Шотландія) та його колеги пропонують альтернативне пояснення парадоксу Фермі – раптом наші "брати по розуму" встигли знищити себе ще до того, як ми спробували налагодити з ними контакт? В такому випадку нам слід шукати не радіосигнали, які надходять з таких "мертвих" цивілізацій, а сліди їх перебування на поверхні тих планет, де вони існували.

Автори статті спробували оцінити ймовірність того, чи зможемо ми знайти та побачити такі світи, прорахувавши наслідки різних рукотворних катастроф на прикладі Землі та оцінивши їх видимість для гіпотетичних інопланетян, а також час, протягом якого вони будуть для них помітними.

Форган і його колеги розглянули чотири сценарію – повне знищення цивілізації в результаті ядерної війни, "втеча" або бойове застосування вірусу або мікроба, що призводить до знищення інопланетян або всіх живих істот, екологічна катастрофа на планеті або зірці та повстання нанороботів, які поглинули своїх творців і всю планету в цілому.

Як показали їхні розрахунки, деякі сліди цих катаклізмів – "ядерний попіл" в атмосфері, іонізація газів в ній та їх зелено-синє світіння, підвищена концентрація вуглеводнів в повітрі після знищення всього живого "бойовим" вірусом, сліди фреону та інших забруднювачів повітря — будуть добре помітні для телескопів кшталт "Кеплера", "Джеймса Вебба" і TESS.

Особливо цікаво виглядає сценарій "повстання машин" – якщо нанороботи з'їдять всіх людей і тварин, то поверхня планети інопланетян, вкрита піском з них, буде особливим чином відбивати світло, різко підвищуючи яскравість планети на той момент, коли вона буде проходити по диску світила. Подібний ефект буде спостерігатися в усіх діапазонах випромінювання, і його буде легко помітити за допомогою інфрачервоних телескопів.

Інші варіанти, як наприклад спалах ядерного апокаліпсису, сірчаний "слід" розкладання біомаси після завершення вірусної або бактеріальної атаки, чи забруднення надр зірки радіоактивними відходами, які в неї скидали, будуть занадто тьмяним або швидкоплинними для того, щоб їх можна було безпосередньо побачити на Землі та зрозуміти, чим вони були спричинені.

Все це дозволяє сподіватися, що подібні сліди існування і загибелі цивілізацій можуть бути в майбутньому виявлені в рамках проекту SETI.