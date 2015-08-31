Apple та Boeing розроблять гнучку електроніку для армії США

Міністерство оборони США профінансує FlexTech Alliance у вигляді консорціуму з 162 високотехнологічних компаній, у тому числі Boeing, Apple і Lockheed Martin, а також університетів й інших зацікавлених груп, повідомляє Hi-News.ru.

Читайте такожВМС США показали відео випробувань лазерної гармати

FlexTech Alliance займеться розробкою і виробництвом так званої гнучкої гібридної електроніки для інтеграції з різними матеріалами. Цю електроніку можна буде розтягувати, скручувати або згинати для використання в обшивці літаків, кораблів та інших системах озброєння.

Крім цього, солдати також зможуть носити її на своєму тілі. Глава Пентагону Ештон Картер заявив, що нова технологія дозволяє використовувати гнучкі матеріали для створення електроніки наступного покоління.

В оборонному відомстві США відзначили, що швидкий розвиток нових технологій змушує Пентагон співпрацювати з приватними компаніями, а не розробляти велику частину технологій самостійно.

Нагадаэмо, інженери Boeing розробили лазерну гармату для знищення дронів.