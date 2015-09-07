Археологи знайшли сусіда-однолітка Стоунхенджа - ЗМІ

Британські археологи виявили на відстані 3 км від Стоунхенджа ще одну неолітичну пам'ятку (2700-2500 рр. до н. е), яка за розмірами не поступається знаменитому сусідові. Про це заявили британські експерти на Британському науковому фестивалі в англійському місті Бредфорд, пише ТАСС з посиланням на ВВС.

Після пошуків за допомогою георадарів було знайдено монументальну споруду, що складається з майже 100 каменів висотою до 4,5 метра і розташована півколом.

"Ця знахідка є доказом зовсім несподіваних масштабів монументальної архітектури в одному з найбільших церемоніальних місць в стародавній Європі", - заявив журналістам професор Бредфорского університету Вінсент Гаффн, керівник групи дослідників, що знайшли нову неолітичну пам'ятку.

Це відкриття може докорінно змінити уявлення про Стоунхенджі як про відокремлений реліктовому спорудженні епохи неоліту".

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Вчені також не виключають, що центральний комплекс із каменю був пов'язаний ще з 60 ритуальними місцями.

Довідка УНІАН. Стоунхендж - мегалітична споруда в графстві Уїлшир, Англія. Пам'ятка датується 3-2 тисячоліттям до нашої ери. Комплекс внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.