На Землі протестували віскі, що побував у космосі

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на The Guardian.

Тести показали, що за проведений на орбіті час «космічний» віскі значно змінився порівняно із збереженим на Землі контрольним зразком. Властиві напою димні ноти більш повно розкрилися, і смак став складнішим.

Представники віскікурні, де був зроблений напій, відзначили, що їм досі не вдавалося отримати таку комбінацію смакових відтінків у своїй продукції.

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Віскі привезли з орбіти восени 2014 року. На МКС його доставили в жовтні 2011-го, щоб вивчити, як невагомість впливає на процес дозрівання напою. Надісланий зразок представляв собою невитриманий віскі разом з частинками дубового вугілля. Він був проведений на шотландської віскікурні Ардбег на південному узбережжі острова Айла. Аналогічний зразок протягом усього терміну польоту залишався на віскікурні на Землі.

Раніше УНІАН повідомляв, що корабель "Коуноторі" з продуктами, водою і декількома пакетами віскі "Санторі" успішно пристикувався до станції. У "Санторі" вирішили перевірити, як знаходження в космосі протягом року вплине на смак напою.