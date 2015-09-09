Вчені назвали найбільш сприятливу країну для життя пенсіонерів

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на британських учених, які підготували глобальний індекс якості життя літніх людей на Землі.

"Підготовлений нами індекс є першим кроком на шляху до повної реалізації потенціалу кожної людини на кожному етапі її життя. Сьогодні частка літніх людей збільшується в усіх країнах світу. До 2050 року, 46 з 96 країн в нашому індексі будуть на третину населені людьми, чий вік перевищує 60 років. Ми маємо лише 35 років для того, щоб підготуватися до такого майбутнього", — заявив Тобі Портер (Toby Porter) з організації HelpAge International, яка спонсорувала це дослідження.

Портер та його колеги з університету Саутгемптона (Великобританія) виконали глобальний перепис серед літніх жителів Землі, розкрили їх проблеми та описали переваги й недоліки кожної країни для життя літніх людей, вивчивши статистику, надану ООН в рамках ініціативи щодо вироблення плану дій зі сталого розвитку планети.

Головним висновком авторів доповіді, крім визначення топ-10, стало відкриття того, що розрив у тривалості життя між найбільш сприятливими та несприятливими для літніх людей країнами стабільно зростає – він становив лише 5,7 років 1990 року і 7,3 років 2012 року. У середньому, літні люди в країнах першої десятки живуть близько 26 років після виходу на пенсію, натомість в Афганістані та інших країнах в нижній частині рейтингу цей показник не перевищує 16 років.

У топ-10, крім Швейцарії та країн Скандинавії, також потрапили ряд країн Європи, США, Японія і Канада. Вище всього з країн колишнього СРСР в ньому розташувалися Естонія (23 місце) і Грузія (29 місце), Україна опинилася лише на 73 місці. Завершує таблицю Афганістан, поряд з ним розташувалися Палестина, Пакистан, Мозамбік та низка африканських країн.

Інший незвичайний результат – 60 місце Південної Кореї – обумовлений тим, що більша частина літніх людей на території цієї розвиненої азіатської держави живе в умовах крайньої бідності. За оцінками дослідників, приблизно половина пенсіонерів-корейців знаходиться за межею бідності.

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Як відзначають вчені, доповідь увійшла лише приблизно половина держав світу, так як не всі уряди країн-членів ООН погодилися надати відомості про соціальне та економічне становище своїх громадян похилого віку. Автори доповіді сподіваються, що в майбутньому вони будуть більш схильні до співпраці.